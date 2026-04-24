Doruk Madencilik İşçilerine Kadıköy'den Destek: Açlıkla Sınanan Madenciler, Diğer Direnişteki İşçiler Gibi Mücadele Edecek, Kazanacak!

(İSTANBUL) İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünden Ankara'da direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerine desteklerini iletti. Destek eyleminde yapılan açıklamada "Alın terinin karşılığını almak isteyen işçinin sesini duyacaksınız! Beş gündür ağzına bir lokma ekmek koymayan, çoluğundan çocuğundan uzakta direnen işçinin sesini duyacaksınız! Madencinin emeğini çalarak kasalarını dolduranlar: Polonez'i hatırlayın, Migros Depo direnişini hatırlayın, açlıkla sınadığınız madenciler, diğer direnişteki işçiler gibi mücadele edecek, kazanacak! Maden işçilerinin başına gelecek en ufak şeyden Yıldızlar SSS ve TMSF sorumludur" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Ankara'da direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerine desteklerini açıkladı. Madencilerin, Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün dokuzuncu gününde türlü gözaltı ve sindirme saldırılarına karşı direnişlerine devam ettiklerinin anımsatıldığı eylemde yapılan açıklamada, "Aylarca maaşlarını alamamalarına, kıdem ihbar tazminatlarının ödenmemesine ve ücretsiz izin dayatmasına karşı beş gündür süresiz açlık grevinde olan madenciler, kimseyle konuşmayarak, görüşmeyerek bedenlerini betona yatırıyor ve tüm kamuoyuna onların sesi olma çağrısında bulunuyor. Milyonlarca emekçi, her geçen gün derinleşen ekonomik krizin yükünü omuzlarken, açlık sınırının altındaki sefalet koşullarına mahkum edilirken patronlar karlarına kar katmaya devam ediyor" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin destek açıklaması şöyle:

"Tüm bu tablonun içinde Doruk Maden işçilerine dayatılan ise on iki ayda yalnızca iki ay maaş alıp, türlü sömürü koşullarına göz yumup çalışmaya devam etmeleri oluyor. Emeğin, doğanın yağmalanıp, talan edildiği bu düzenden beslenen, dümdüz servet transferleri ile büyüyen Yıldızlar SSS Holding, hiç sıkılmadan işçi arkadaşlarımızın ücretlerini, kıdemlerini verememekten bahsetmekte, işbirlikçi sendika, Türkiye Maden-İş Sendikası ile sürekli iletişim halinde olduklarını söylemektedir. İşçilerin sendikası da, talepleri de ortadadır. Hiçbir zaman işçinin alacaklarını zamanında ödememiş, işçinin sırtından elde ettiği karların üstüne işçilerin ücretlerine de çökmeyi ek kar olarak görmüş bir şirkettir."

Tüm saldırılara karşı 'köle değiliz, olmayacağız' demekte ısrar eden Doruk Maden işçilerini selamlıyoruz. Hakkı olanı almak için dün ve bugün Kurtuluş Parkı'nda toplanan madenciler abluka altına alınıyor, madencilere destek olmak için gelenler uzaklaştırılıyor. Yıldızlar SSS ve TMSF'ye sesleniyoruz: ekmeğine ve yaşamına göz diktiğiniz işçilerin sesi Ankara'yla da Eskişehir'le de sınırlı değil! 'Ölmek var dönmek yok' diyen madencinin sesini, bulunduğumuz her alana taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.

Alın terinin karşılığını almak isteyen işçinin sesini duyacaksınız! Beş gündür ağzına bir lokma ekmek koymayan, çoluğundan çocuğundan uzakta direnen işçinin sesini duyacaksınız! Madencinin emeğini çalarak kasalarını dolduranlar: Polonez'i hatırlayın, Migros Depo direnişini hatırlayın, açlıkla sınadığınız madenciler, diğer direnişteki işçiler gibi mücadele edecek, kazanacak! Maden işçilerinin başına gelecek en ufak şeyden Yıldızlar SSS ve TMSF sorumludur"

Talepler yinelendi

"Kulaklarınızı tıkamanız çare değil, madencinin sesi dört bir yana yayılıyor" ifadesiyle devam eden açıklamada, madencilerin talepleri şöyle yinelendi:"

"1) Aylarca ödenmeyen ücret alacakları ödensin"

2) TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat hakları ödensin

3) Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın

4) İSİG kurallarına uygun, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulsun

5) Sendika üyesi olup mücadeleye öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçiler işe iade edilsin

6) Maden kamulaştırılsın, iş güvencesi teminat altına alınsın

Direnen Doruk Maden işçileri kazanacak!"

Kaynak: ANKA