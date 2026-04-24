Doruk Madencilik İşçileri, Açlık Grevinde Beşinci Günü Geride Bıraktı... "Biz Bu Sözlere İkna Olmadık, Olmuyoruz Da"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, açlık grevinde beşinci günü geride bıraktı. Bağımsız Maden Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz bu sözlere ikna olmadık, olmuyoruz da. Biz, Bağımsız Maden İş Sendikası olarak şunu söylüyoruz: Bu meselemiz tam netleşmeden, çözülmeden adımımızı geri atmayacağız. Bugün bize işçinin 5 kilo bir balı vardı, bir kavanoz balı vardı, bize sadece bir kaşığını gösterdiler. Aslında bizim meselemiz şu: 5 kilo bizim hakkımız, o hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'daki açlık grevlerinin beşinci gününü tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler sabah polis ablukasına alındı. Saatlerce oturma eylemi yapan işçilere bir çok siyasetçi, sendika başkanı, siyasi parti ve vatandaş destek verdi.

Saatler süren oturma eyleminin ardından polis ablukası kaldırıldı ve destek vermek üzere alana gelenler işçilerin yanına geçti. Abluka nedeniyle basına konuşmama kararı alan Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri, sürecin ardından bir açıklama yaptı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek, şunları söyledi:

"13 gündür süren mücadelemizin kısmi bir kazanımıyla karşı karşıyayız. Bizler Çalışma Bakanlığı'nda, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Bey ve onun heyetiyle görüşüyorduk. Burada da Çalışma Bakanlığı'nın ilgili müdürleri bizlerle görüşme yaptılar. Şirketle yapılan görüşmede, ödenen ücretin işçi arkadaşlara yatırılan ücretlerin, işçi arkadaşların almadığı ücret alacaklarının bir kısmı olduğunu tespit ettik geldiğimizde. Bu, mücadelemizin ortaya çıkarttığı kısmi bir kazanım; ancak tüm alacaklar ödenmiş durumda değil. Şirket de bir hafta sonra tüm işçilik alacaklarına ilişkin ödeme yapacağını bakanlığa iletmiş. Bizler de zaten tüm işçilik alacakları, yani işçi arkadaşların tüm özlük hakları, kıdem tazminatları, içeride birikmiş alacakları ve henüz yatmamış olan diğer eksik maaşların yatması talebimizi ilettik ve mücadelemizde kararlı olduğumuzu ilettik. Bu mücadele kazanım doğuruncaya kadar işçi arkadaşlar aynı şekilde, aynı biçimde burada olmaya devam edecekler. Bizler de heyet olarak aynı şekilde, bu ücretlerin sadece kısmi bir ücret alacağı olduğunu; evet, bunun mücadelenin bir kazanımı olduğunu ama kısmi kazanımı olduğunu buradan ilan ediyoruz, duyuruyoruz. Görüşmeleri olumlu buluyoruz bu anlamıyla. Mücadelemizin ve tüm kamuoyuna mal olmuş bu mücadelenin sonuç doğurabildiğini görüyoruz, hissediyoruz. Kazanmaya yakın olduğumuzu da hissediyoruz."

"Biz burada birikmiş tüm işçilik özlük alacaklarının ödenmesi gerektiğini ifade ediyoruz"

İşverenlik zaten bugün ödeme yapacağını söylemiş, öğleden sonra. Ancak bizim taleplerimiz de çok açık; bunu da tüm kamuoyuna ilan etmiştik. Ödemelerin kısmi olduğunu zaten işverenlik de kabul ettiğini ifade etmiş. Biz burada birikmiş tüm işçilik özlük alacaklarının ödenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü bu işletme, Adolarya Enerji iktisadi bütünlüğünden alınırken TMSF'ye kayyum olarak geçmiş. TMSF de 6 sene boyunca bu işletmeyi işletmiş ve devrediliyorken yaklaşık 705 işçinin burada işletmede devam ettiği söylenmiş. Gelinen aşamada 250-300 bandında bir çalışan bulunmakta. Bu 250 çalışanın da 180'i şu an hukuka aykırı bir biçimde ücretsiz izinde. İşletmede şu an çalışan 30 işçi gözükmekte; bu dolaylarda, harflerde sayılarda yanılma olabilir ancak 705 işçiden 200-300 işçiye düşerken burada yaşanan mağduriyetler, işçilerin SGK kod 4, yani haklı neden bildirmeksizin iş akitlerinin sonlandırıldığı görülüyor, gözlemleniyor.

"İşverenlikle yeni bir görüşme yapılacaktır diye tahmin ediyoruz"

Sendikamıza üye olan işçiler mart ayından bu yana sendikamıza üye. Sendika üyeliği yapıp bu konuda örgütlenmeye öncülük eden işçi arkadaşlarımızın kod 4'le işten çıkartıldığını biliyoruz. Dolayısıyla iş kanunu tanımayan, hiçbir yasayı tanımayan bir işletme pratiği karşımızdaki pratik. Çünkü kod 4'ten çıkış alan arkadaşlar da işçilik alacaklarını dava ettiğinde herhangi bir alacaklarını tahsil edememiş durumda. Bu anlamıyla sorunların çözümü esasen tazminat meselesi. Tüm işçilerin sicil dosyası, özlük dosyası gayet pekala açıktır. TMSF'nin de buradaki sorumluluğu gayet açıktır. Dolayısıyla burada muhatap olan tüm kamu idaresini de göreve davet ediyoruz ve bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu konuda biz taleplerimizi ilettik. İşverenlikle yeni bir görüşme yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu görüşme akabinde de bizler, maaşlarımız, tüm özlük haklarımız, tüm ücret alacaklarımız işçi arkadaşlarımızın hesabına yatmadan bu direnişten vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz."

Çakır: Bizim 5 maaşımız varsa 5 maaşımızı alacağız

Bağımsız Maden Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da şöyle konuştu:

"Biz bu sözlere ikna olmadık, olmuyoruz da. Biz, Bağımsız Maden İş Sendikası olarak şunu söylüyoruz: Bu meselemiz tam netleşmeden, çözülmeden adımımızı geri atmayacağız. Bakan Yardımcısı ve yönetici arkadaşlara da bunu bizzat kendim ilettim. Biz sendika olarak kararlıyız; çünkü bu zamana kadar işçi sınıfı, emekçi sınıfı, çiftçi sınıfı, emeklilerimiz, herkes mağdur olmuş. Burada tüm Türkiye'nin emekçilerinin gözünün olduğunu biliyoruz; onun için de kararlı durmayı biliyoruz, biz de sendika olarak, işçiler olarak. Şu anda açlık grevindeyiz, toplantımız devam ediyor. Bugün bize işçinin 5 kilo bir balı vardı, bir kavanoz balı vardı; bize sadece bir kaşığını gösterdiler. Aslında bizim meselemiz şu: 5 kilo bizim hakkımız, o hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Burada şimdi bizim net sözlerimiz şu: Bu işçilerin 3 maaşı olan arkadaşlarımız var, 5 maaşı olan arkadaşlarımız var. Şu anda yatırılan maaşlar da şöyle yatırılmış: Maaşın ağustos ayının, örneğin diyelim ki yüzde 20'si yatırılmış, şubat ayının yüzde 20'si yatırılmış; yüzde 20, yüzde 20, karışık maaşlar yatırılmış. Biz şunu söylüyoruz: Bizim 5 maaşımız varsa 5 maaşımızı alacağız. Bu zamana kadar bu işçi kaç sene çalıştıysa, ihbarını ve kıdemini almadan buradan tek adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA