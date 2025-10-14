Dokuz Eylül Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeni bir akademik yılı karşılarken insanlık tarihinin en ağır dramlarından birine tanıklık ettiklerini belirtti.

Gazze'de iki yıldır soykırım yaşandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her gün gözlerimizin önünde yaşanan bu trajedi yalnızca bir halkın değil bütün insanlığın vicdanında açılmış derin bir yaradır. Bizler bilimin ışığında ilerleyen bir üniversite olarak sessiz kalmanın tarafsızlık değil, insanlık adına bir vebal olduğuna inanıyoruz. Dili, dini, rengi, coğrafyası ne olursa olsun her insanın yaşam hakkının korunması gerektiğini bir kez daha yüksek sesle ifade ediyor, Gazze'de akan kanın durmasını, çocukların yeniden gülümseyebildiği bir dünyanın kurulabilmesini ümit ediyoruz."

Yılmaz, yeni akademik yılda üniversitenin hedeflerine de değinerek DEÜ'nün tam akredite yapısıyla uluslararası sıralamalarda yükselişini sürdürdüğünü, üç yıl içinde Ege Bölgesi'nden ilk bine girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Törende üniversiteye en yüksek puanla yerleşen öğrenciler ile yeni akademisyenlere hediye takdim edildi.

Programa İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.