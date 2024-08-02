DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Prizren'de Başladı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" törenle başladı.

Prizren'in tarihi "Lumbardhi" açık hava sinemasındaki törende, yönetmen Stanley Kubrick'in "Dr. Garipaşk" isimli filmi gösterildi.

Küresel çatışmalar ve uluslararası düzeni yeniden şekillendiren güç değişimlerinin izini süren "Yeni Düzen" (New Order) temasıyla 250 kısa film ve belgeselin seyirciyle buluşacağı festivalde, atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek.

Festivalin bu yılki temayla ilgili paylaştığı basın bildirisinde, "Dünya artık eskisi gibi değil. Küresel çatışmalar ve güç dengelerindeki değişiklikler, uluslararası düzeni yeniden şekillendiriyor. Bu yüzden, festivalde bu temayı keşfetmek bizi heyecanlandırıyor. Geçmişi bugüne bağlayan ve geleceğe dair halen umut olup olmadığını sorgulayan 'Focus Ukraine' ve 'No Other Land: Filistin Üzerine Filmler' gibi özel film programları ve tartışmalar da bu temaya dahil edilecek." ifadeleri kullanıldı.

DokuFest kapsamında, Filistin ve Ukrayna'da yaşananları ele alacak özel film seçkileri de sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa film ve belgesel alanlarında Balkanlar'ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren'e dünyanın dört bir yanından on binlerce sanatseverin gelmesi bekleniyor.

Festivalin son günü 10 Ağustos'ta 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarda oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.