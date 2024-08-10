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DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festival kapsamında 11 kategoride ödüller sahiplerini buldu ve birçok uluslararası yapım seyirciyle buluştu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" ödül töreniyle tamamlandı.

Prizren'in tarihi "Lumbardhi" açık hava sinemasındaki kapanış töreninde, 11 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Kosovalı yönetmen Samir Karahoda'nın "Rruges" isimli filmin galası yapıldı.

Ödül kazanan yönetmenlere Prizren'in tarihi Arnavut kaldırımından yapılmış ödülleri takdim edildi.

Filistinli yönetmen Kamal Aljafari'nin "A Fidai Film" isimli yapımı "Uluslararası Feature Dox" dalında ödül alırken, "Uluslararası Kısa Dox" dalında ödülü, yönetmenliğini Alejandro Alonso Estrella'nın yaptığı "History is Written at Night" kazandı. "Balkan Dox" dalında Eneos Çarka'nın "Another Day" isimli yapımı en iyi film seçilirken, "Talent Dox" dalında Ilir Hasanaj'ın "Workers' Wings" ve "The Distribution Award" dalında Durim Klaiqi'nin "reMemBer2.human" filmleri ödül kazandı.

"Seyirci Ödülü" dalında ödülü Birgitte Stærmose'nin "Afterwar" isimli yapımı kazanırken, yönetmen Mitch McCabe'ın "23 Mile" filmi "Gerçeklik Dox" dalında ödülün sahibi oldu ve "Ulusal" kategorisini ise Norika Sefa'nın "Like a Sick Yellow" filmi kazandı. "İnsan Hakları" kategorisinde Kumjana Novakova'nın "Silence of Reason" filmi, "Yeşil Docs" kategorisinde Sofie Benoot'un "Apple Cider Vinegar" filmi, "Kısa film" dalında Karin Franz Körlof'ün "The Death of a Hero" filmi ödül kazandı.

"Yeni Düzen" (New Order) temasıyla küresel çatışmalar ve uluslararası düzeni yeniden şekillendiren güç değişimlerinin izini süren DokuFest kapsamında, Filistin ve Ukrayna'da yaşananları ele alan özel film seçkileri dahil olmak üzere toplamda 250 kısa film ve belgesel seyirciyle buluştu.

Prizren, kısa film ve belgesel alanlarında Balkanlar'ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, 2-10 Ağustos'ta dünyanın dört bir yanından on binlerce sanatseveri ağırladı.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarda oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Film Festivali Prizren kosova Kültür Sanat Güncel Haberler

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