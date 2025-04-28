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Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

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Sırrı Süreyya Önder'in doktorları tedavisinin 13. gününde basın açıklaması yaptı. Nörolojik tablonun giderek bozulmaya başladığını belirten doktorlar, "Kırılım noktasındayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

İki hafta önce aort damarında yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin doktorlarından açıklama geldi. Doktorlar başka bir kırılma noktasına gelindiğini açıklarken "Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı" açıklamasında bulundu.

Doktorların açıklaması şu şekilde;

"Hastamız ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

"HAYATİ TEHLİKESİ GİDEREK ARTIYOR"

Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz.

Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

SORU - CEVAP

REFLEKSLERİ AZALIYOR MU?

"Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor. Hem de elektrofizyolojik olarak EGE kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir süpresyon dediğimiz cevapsızlık halini göstermeye başladı. Bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulgular ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edilebilir."

Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

NÖROLOJİK BULGULARDAKİ KÖTÜLEŞME NEYE İŞARET EDİYOR?

"Şimdi bu hastadaki kötüleşmenin anoksik ensefalopati dediğimiz beyne hava gitmesinin az olması ile şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi var. Beyin şişmiş vaziyette. Bunun da klinik bulgularında refleks azlığı ve EGE'deki değişiklikler şeklinde özetlenebilir. . Anoksik ensefalopatinin böyle bir tedavisi yok. Anoksik ensefalopati bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bunun herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değildir."

DÜZELMESİ NE KADAR UZUN OLUR?

"Yani bir konuda zaman bildirmek mümkün değil. Çok tedbirli bir iyimserlik içerisinde olmak lazım. Ama giderek de elimizdeki kriterlerin giderek daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü kullanabiliyor. Beyin ölümü, bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz."

Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Sana kolay ölüm yok

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme156
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

vah vah vahhhh :) :) :) :)

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme141
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Azrail hastaneye giriş yapmış demek.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıAlper Tangatunga:

Ülkücü Gençlik: Sana kolay giriş varmı?

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıAhmet aslan:

Rabbim yardımcısı olsun umarım tez vakitte iyileşirsin kalbi güzel insan ????

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıAlper Tangatunga:

Oğulcan Öztürk: Neren acıdı, hibinetor.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıBurhan Ulutaş:

sonuçta Bi can Allah rahmet eylesin gerisi Allah la kendi arasında

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Ölen 30 bin Filistinli çocuğu bukadar haber yapmadınız. Hatta tek bir Filistin haberi yapmaz oldunuz. Bunlar unutulmaz ha.

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıMolla32:

Allah rahmet etsin..Rabbim geride kalanlara sabır versin

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıUD:

sirri süreyya hayatini kaybetmistir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
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