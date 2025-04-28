Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

İki hafta önce aort damarında yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin doktorlarından açıklama geldi. Doktorlar başka bir kırılma noktasına gelindiğini açıklarken "Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı" açıklamasında bulundu.

Doktorların açıklaması şu şekilde;

"Hastamız ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

"HAYATİ TEHLİKESİ GİDEREK ARTIYOR"

Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz.

SORU - CEVAP

REFLEKSLERİ AZALIYOR MU?

"Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor. Hem de elektrofizyolojik olarak EGE kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir süpresyon dediğimiz cevapsızlık halini göstermeye başladı. Bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulgular ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edilebilir."

NÖROLOJİK BULGULARDAKİ KÖTÜLEŞME NEYE İŞARET EDİYOR?

"Şimdi bu hastadaki kötüleşmenin anoksik ensefalopati dediğimiz beyne hava gitmesinin az olması ile şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi var. Beyin şişmiş vaziyette. Bunun da klinik bulgularında refleks azlığı ve EGE'deki değişiklikler şeklinde özetlenebilir. . Anoksik ensefalopatinin böyle bir tedavisi yok. Anoksik ensefalopati bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bunun herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değildir."

DÜZELMESİ NE KADAR UZUN OLUR?

"Yani bir konuda zaman bildirmek mümkün değil. Çok tedbirli bir iyimserlik içerisinde olmak lazım. Ama giderek de elimizdeki kriterlerin giderek daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü kullanabiliyor. Beyin ölümü, bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz."