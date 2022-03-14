Doktorları rehin alıp, darbeden sanığa 8 yıl hapis cezası verildi

Edinilen bilgilere göre saldırı 15 Ocak'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde meydana geldi. Bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip 2'nci kata çıktı. Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu odaya girdi. Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmelerini gerektiğini belirterek, servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı. Çalışkan, bu sırada 'beyaz kod' için telefona yönelen doktorlara küfür edip, ölüm tehditleri yağdırdı.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Doktor Sağlam, Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. Tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sağ elinden yaralandı. Servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Bu sırada doktor Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Şüpheli, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı ilk nöbetçi sulh ceza hakimliğice adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DOKTORLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çalışkan, olaydan 2 gün sonra bu kez tutuklandı. Çalışkan hakkında Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cuma günü yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Çalışkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkemede sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, son savunması istenen Çalışkan, "Doktorlardan özür diliyorum. Korktuğum için kapıyı kilitledim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Savunmanın ardından mahkeme başkanı, sanık hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'konut dokunulmazlığına ihlalden toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.