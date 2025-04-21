Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türk hava şehitleri konuşuldu

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türk hava şehitleri konuşuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk havacılığının ilk şehitleri ve 1914 yılında yapılan İstanbul-Kudüs- İskenderiye hava seyahati konulu söyleşi düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk havacılığının ilk şehitleri ve 1914 yılında yapılan İstanbul-Kudüs- İskenderiye hava seyahati konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar Milli Arşivleri Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik ve Katar'daki akademisyenler ve eğitimlerini sürdüren Türk ve yabancı öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Arapça ve Türkçe olarak iki dilde eş zamanlı tercüme ile düzenlenen programda, Türk pilotlarının çıktıkları 2 bin 250 kilometrelik "İstanbul- Kudüs İskenderiye Hava Seyahati" ve bu uçuşu gerçekleştiren Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey'in izledikleri rotalar ve seyahat sırasında yaşadıkları anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Göksu gerçekleştirilen bu hava seyahatinin Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaki toprakların her köşesiyle ilgilendiğinin, ve o dönem Türk-Arap kardeşliğini zedelemek ve Orta Doğu'da karışıklık yaratmaya çalışanlara karşı devletin gücünün hala yerinde olduğunun bir ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.

Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan ise yaptığı konuşmada gerçekleştirilen hava seyahatinde şehit olan Pilot Teğmen Nuri Bey, Pilot Yüzbaşı Fethi Bey ile Üsteğmen Sadık Bey'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde bulunan Selahattin Eyyubi Türbesi'nin yanındaki kabre defnedildiklerini ve bunun Türk-Arap kardeşliğinin en somut örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Program, konuklar ile toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle son buldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.