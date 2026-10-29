Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doha'daki simge yapılar 29 Ekim'de Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doha'daki simge yapılar 29 Ekim'de Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Al Jaber Kuleleri ve The Torch Tower gibi yapılar Türk bayrağına büründü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, THE e18hteen Towers, Al Fardan Tower, Al Jassar Dome, Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağına büründü.

Kaynak: AA
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?

29 Ekim'de yapılanlar şehit babasını çıldırttı! Meydanı inleten sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Netanyahu dönemi bitmek üzere, şimdi yeni kriz başlıyor
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı: İlk kez konuştu

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Türk dünyası Ankara’da buluştu: Kardeşlik fidanları dikildi
Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

Ünlü oyuncu ilk kez anlattı! Bir rüya bütün hayatını değiştirdi
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Tren istasyonu cesetlerle doldu
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj