Doha'daki simge yapılar 29 Ekim'de Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Doha'daki simge yapılar 29 Ekim'de Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Al Jaber Kuleleri ve The Torch Tower gibi yapılar Türk bayrağına büründü.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, THE e18hteen Towers, Al Fardan Tower, Al Jassar Dome, Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağına büründü.
Kaynak: AA