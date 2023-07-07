Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı; halk serinlemenin yollarını aradı
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DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Mardin'in Derik ilçesinde termometre 48,5 dereceyi gösterdi.
DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Mardin'in Derik ilçesinde termometre 48,5 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için yollar ararken, hava sıcaklığının ileriki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel