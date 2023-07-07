Üye Girişi
Haberler
Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı; halk serinlemenin yollarını aradı

Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı; halk serinlemenin yollarını aradı

Güncel Haberler

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Mardin'in Derik ilçesinde termometre 48,5 dereceyi gösterdi.

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Mardin'in Derik ilçesinde termometre 48,5 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için yollar ararken, hava sıcaklığının ileriki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Güneydoğu Anadolu Batman Bingöl Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title