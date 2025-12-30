Doğu ve Güneydoğu'da Dört Kentte Okullar Tatil Edildi

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 Aralık günü Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Siirt'te eğitim ve öğretime bir gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi Doğu ve Güneydoğu'da eğitim ve öğretimi aksaktı. Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Batman Valiliklerince yapılan duyuruda 31 Aralık günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenildiği ifade edilerek, şöyle dendi:

"Oluşabilecek olumsuzluklar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın; kar yağışı, buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

Bitlis Valiliği, Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bitlis merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Siirt Valiliği de yaptığı açıklamada, kent genelinde çarşamba günü eğitim ve öğretim kurumlarının tatil edildiği belirterek, şöyle dendi:

"Siirt il genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malül, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."