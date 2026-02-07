Haberler

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in batısında ve Batı Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
