Haberler

Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Rize'de kar yağışı dolayısıyla İkizdere'de 12, Çayeli'nde 7 ve Hemşin'de 2 olmak üzere 21 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması çalışmalarını 15 iş makinesi ve 34 personel ile sürdürüyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.

Artvin

Artvin'de soğuk havanın etkili olduğu yüksek kesimler karla kaplandı.

İl merkezindeki Çamlık Mahallesi ve Kafkasör yaylası ile çiçek açan bazı ağaçlar kar altında kaldı.

Öte yandan il merkezi, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde yüksek rakımlı bazı köy yollarında kar ve heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Ordu

Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışması sürüyor.

Karın ardından Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda güzel manzaralar oluştu.

Bayburt

Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var