Doğu İlleri için Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve bazı diğer illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın kuzey, Siirt'in ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel