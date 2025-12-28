Turistik Doğu Ekspresi 'masalsı yolculukla' konuklarına farklı bir deneyim yaşatıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars seferine Turistik Doğu Ekspresi ile yolcular, kar beyazının süslediği eşsiz manzaralar içinde "masalsı yolculuk" yapıyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında ilerleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı olan Kars'a ulaşıyor.

Yolculukta birbirinden güzel manzarayı izleyip trende farklı etkinliklere katılan yolcular, keyifle vakit geçiriyor.

Kompartımanındaki rengarenk led ışıklarla aydınlatılan pencerelerden dışarıdaki ilginç manzaraları izleyen yolcular, şarkılarla türkülerle seyahatlerini unutulmaz hale getiriyor.

Sivas, Erzincan ve Erzurum'da mola veren trenle gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah boyunca karla kaplı Anadolu'nun içlerinde "masalsı yolculuk" yapıyor.

Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Turistik Doğu Ekspresi, son yıllarda oldukça rağbet görüyor.

"Bu yolculuğun eşi benzeri yok"

Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapan Mehmet Çoban, AA muhabirine, daha önce trene bindiğini ancak halen o ilk heyecanı yaşadığını söyledi.

Gezideki duygularını dile getiren Çoban, "Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu film sahnesi gibi aynı anda 4 mevsimi yaşıyoruz. Bu yolculuğun eşi benzeri yok, o kadar yurt dışına çıktım Türkiye'nin her yerini geziyorum ama Doğu Ekspresi turu mükemmel. Güneşin doğuşunu batışını izlemek çok keyifli iyi ki Doğu Ekspresi var. Bir gezgin olarak herkesin bunu deneyimlemesini tavsiye ediyorum çok keyifli eğlenceli geçiyor." dedi.

Selin Deniz de trenle yolculuk yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün arkadaşlarımızla uzun süredir planladığımız Doğu Ekspresi turuna çıktık, çok heyecanlıyız, odamızı süsledik, güzel bir aile ortamı kurduk. Heyecanlıyız, ilk defa bu deneyimi yaşıyorum. Arkadaşlarımla da olduğum için çok mutluyum, güzel sıcak bir ortamımız var." diye konuştu.

"Yıllardır bizim için çok tutkulu ve elde edilemeyecek bir şeydi"

Beyza Nur ise trenle birçok yeri gezme fırsatı yakaladıklarını, bundan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Hayallerini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını dile getiren Nur, "İlk defa bu deneyimi yaşıyorum. Yıllardır bizim için çok tutkulu ve elde edilemeyecek bir şeydi. Bu güzergahta olmaktan, aile samimiyetini burada yakalamamızdan dolayı mutluyuz çünkü komşularımız var. Bu şekilde gezip görmek istediğimiz çok yer var, bunu da Doğu Ekspresi sayesinde yapıyoruz, her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Sena Demir de herkesin hayatında bir kez dahi olsa bu turu yapması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorduk, şansımıza bilet bulduk, çok mutluyuz. Gelmek isteyen herkese tavsiye ederiz, buranın ambiyansı bambaşka, çok güzel."