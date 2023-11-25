Doğu Anadolu'nun batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışın yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksama, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Doğu Anadolu'nun batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de kuvvetli sağanak etkili olacak.
Yağışın bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, yağış dolayısıyla ulaşımda aksama, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.