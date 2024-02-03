Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava nedeniyle kaldırım, yol ve araçlarda buzlanma meydana geldi. Ağaçlar ve bitkiler kırağa tutarken, dereler ve göller buzla kaplandı.
Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.
Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.
Ağrı
Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.
Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.
Kars
Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Sulak alanların donduğu kentte yabani kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Yeşilbaş ördekler buz tutmayan sulak alanlarda beslenmeye çalıştı.
Kar ile beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.
Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.
Ardahan
Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.
Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Tunceli
Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.
Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yaptı.
Kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.