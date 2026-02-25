Haberler

Doğu Anadolu'nun batısı ile bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı öngördü. Yağışların yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Bölgede beklenen yağışların yer yer yoğun (10-20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü) şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile buzlanma ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
