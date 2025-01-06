Üye Girişi
Haberler
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezlerini ve tarihi yapıları beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası caddeler, sokaklar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.

Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Lalapaşa Camii, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi mekanlar da karla kaplandı.

Belediye ile kara yolları ekipleri, karla mücadele, tuzlama ve temizlik çalışmaları başlattı.

Soğuk hava nedeniyle de yollarda buzlanma, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar, karla kaplanan park halindeki araçlarını ve iş yerlerinin önünü fırça ve küreklerle temizledi.

Şehir mezarlığında metrelerce buz sarkıtının bulunduğu su deposu ve çevresi de dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı yüksek noktalarda yer yer tipiye dönüştü.

Kar, Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

Kars

Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar, karlı haliyle dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

İstanbullu kara hazırlanırken Meteoroloji'den beklenmedik uyarı
img

Fenomen dizi bitiyor! Başrol oyuncusu gözyaşlarına boğuldu
img

Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı! Sözleri dikkat çekti
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü
Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
DEM Parti'nin İmralı tehdidi AK Partili ismi küplere bindirdi
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti

Son Dakika Haberleri

Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.