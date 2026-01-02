Haberler

Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 1147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 1147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdareleri, yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 50, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 50, Karlıova'da 35, Kiğı'da 20, Solhan'da 18, Yayladere'de 16 ve Yedisu'da 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

Siirt

Siirt'te 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baykan'da 13, Pervari'de 12, Şirvan'da 10, Eruh'ta 8 ve Kurtalan'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor.???????

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 98, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10, Baskil'de 29, Maden'de 30, Karakoçan'da 88, Keban'da 18, Kovancılar'da 76, Palu'da 34 ve Sivrice'de 11 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 407 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

???????- Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 333 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 20, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 68, Hasankeyf'te 5, Kozluk'ta 150, Sason'da 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları aralıksız sürüyor.???????

Mardin

Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle il genelinde 90 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Şırnak

Şırnak'ta 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 35 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi sebebiyle kent merkezine bağlı 6, Beytüşşebap'ta 17 ve Uludere'de 7, Cizre'de 2, Güçlükonak'ta 7 ve Silopi'de 3 olmak üzere köyün 42 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının devam ettiği kentte araçlar ve tek katlı evler, adeta kara gömüldü. Belediye ekipleri, ana ve ara arterleri açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
