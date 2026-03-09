Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi, 2026'nın ikinci yarısında tamamlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, KKTC'de kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını belirterek, "Projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK'

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız" dedi.

'İSTASYONLARIN İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını tamamladık. Kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT İZLEME YAPABİLECEĞİZ'

Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu işaret eden Uraloğlu, "Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek. KKTC'deki merkezin de kurulumunda sona yaklaştık" dedi.

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı