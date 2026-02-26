Doğu Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.