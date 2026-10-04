Doç. Dr. Nurlu, Adana ve Osmaniye'de 5,5'e kadar deprem beklendiğini söyledi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, Adana ve Osmaniye'de kaydedilen depremlere ilişkin, "Bu bölgede 5,5'e kadar varabilecek büyüklükte depremleri bekliyoruz. Bunlar, bugün için beklemediğimiz, sürpriz olan depremler değil." dedi.

Doç. Dr. Nurlu, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sarsıntıları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin doğrudan artçıları olarak görmediğini belirten Nurlu, "Bölgedeki bağımsız tektonik yapıların ürettiği depremler olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Bunları sınıflandırırken, büyük depremlerin ardından tetiklenmiş ancak 'bağımsız depremler' olarak ifade ediyoruz. 6 Şubat depremleri sonrasında bölgesel gerilme alanının yeniden düzenlendiğini jeolojik olarak biliyoruz. 2023'teki büyük depremlerin, çevredeki fay sistemleri üzerinde gerilme koşullarını değiştirmiş ve bugün yaşadığımız gibi bu tür bağımsız, tetiklenmiş ancak bağımsız depremlerin oluşumunu kolaylaştırmış olmasının oldukça mümkün olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu

Nurlu, depremlerle ilgili doğrudan tetiklenme ilişkisi kurabilmek için sarsıntıların odak mekanizmaları ve aktif faylarla ilişkilerinin ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Fay çözümlerinin ortaya konulmasının zaman aldığını dile getiren Nurlu, "Bu fay çözümleri ortaya konulduktan sonra bu konuyla ilgili daha net ve kesin bilgiler verebilecek duruma geleceğiz. Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinin doğrudan artçıları olarak değil bölgede özellikle Feke ve Saimbeyli'de, Savrun Fayı olarak bilinen fayın doğusunda kalan alanda ve MTA haritasında aktif bir fay görülmeyen bölgede, bugün gerçekleşen bağımsız fay sistemlerinin ürettiği depremler olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Kahramanmaraş depremleri sonrasında değişen bölgesel gerilme alanlarının, bu fayların kırılmasını kolaylaştırmış olması oldukça mümkün görülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Savrun Fayı'nda hareket görmüyoruz"

Doç. Dr. Nurlu, 6 Şubat depremleri sonrasında Savrun Fayı'na ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Özellikle Savrun Fayı'nın güney kolu üzerinde herhangi bir artçı deprem bugüne kadar rastlanmadı ancak bugünkü depremlerin olduğu bölge Savrun Fayı'nın batısı, Feke-Saimbeyli doğusu olan bu dağlık alanda nereden baksanız 600-700'ün üzerinde artçı depremimiz var zaten. Bunlar elbette 6 Şubat depremlerinin tetiklediği bağımsız depremler olarak kaydedilen depremler. Savrun Fayı'nda bir hareket görüyor muyuz? Hala görmüyoruz çünkü Savrun Fayı'nın aktif olmayacağına dair, aktifliğini, hareketini kaybettiğine dair pek çok bilimsel yayın da yapıldı o günden sonra ancak bu bölge, aktif bir bölge."

Bölgenin deprem öyküsüne ilişkin bilgi veren Nurlu, şunları kaydetti:

"Bu bölgede 5,5'e kadar varabilecek büyüklükte depremleri bekliyoruz. Bunlar, bugün için beklemediğimiz, sürpriz olan depremler değil. Örneğin 5,5 büyüklüğünde bir deprem olmuşsa, bir gün veya bir hafta içerisinde 5,5'in 1 puan altı yani 4,5 büyüklüğünde artçı deprem zaten bekleriz. Bunlardan bağımsız yine tetiklenmiş depremleri görmemiz mümkün ancak büyük, yıkıcı bir deprem ihtimali bugünkü değerlendirmelerimiz dışında bekleniyor diyemem."

Kaynak: AA