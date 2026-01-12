Doç. Dr. Doğan: Gribal enfeksiyon vakalarında zirve dönemindeyiz

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, aralık ayıyla birlikte hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin, nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artışa sebebiyet verdiğini söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Şu an biz bu hastalığın zirvede olduğu dönemi yaşıyoruz. Hastanelerde yoğunluk, acil servislerde yoğunluk, yataklı servislerde, okullarda toplumda büyük bir etkilenme var. Bir önceki yıl da benzeri tablo ortaya çıktı, 'yoğundur' diyemeyiz ama şu an hastalığın zirve dönemindeyiz" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, nezle, grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında aralık ayında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte artış yaşanırken, hastanelere başvurularında çoğaldığını belirtti. Özellikle çocuk yaş grubundan başlayarak vakalardaki yoğunluk artışının gözle görülür hale geldiğini kaydeden Doç. Dr. Doğan, "Uzunca bir süre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Fakat aralık ayının sonuyla beraber hava sıcaklıklarında ani düşüşler, üst solunum yolları enfeksiyonları sıklığında bir artışa sebebiyet verdi. Özellikle çocuk yaş grubunda başlayan yoğunluk artışı ilerleyen dönemde yetişkin yaş grubundaki hasta sayısının artışıyla beraber gözle görülür, dikkat çeker ölçüde bir yoğunluk artışına sebebiyet verdi" dedi.

'POLİKLİNİK VE YATAKLI SERVİSLERDE YOĞUNLUK GÖRÜNMEKTE'

Hastalığın hızla arttığı bir sürecin yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Şu an hasta sayılarının hızla arttığı bir süreç yaşamaktayız. Acil servislerde, bir önceki döneme göre başvuruların normalin çok üzerine çıktığı, özellikle çocuk hastalıkları polikliniklerinde yoğunlaşma görünmekte. Yataklı servisler bir önceki döneme göre bir yoğunluk artışı yaşamaktadır. Ciddi immün yetmezliği olan, solunum yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği gibi problemleri olan hastaların üzerine viral enfeksiyonların eklenmesiyle beraber bu tabloları ağırlaştırarak solunum yetmezliğiyle beraber yoğun bakıma yatışlara, hatta kişinin hayatını tehdit eden klinik tablolara sebebiyet verebilmektedir" diye konuştu.

'BULAŞ ZİNCİRİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Doç. Dr. Doğan, hastalığın yayılımının önlenmesinde bulaş zincirinin önüne geçilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bu solunum yoluyla bulaşan bir viral hastalık. Özellikle bulaş zincirinin önüne geçilmesi gerekir. Semptom olan kişiler maske takmalı, öksürük-hapşırık esnasında kol iç tarafını bir bariyer olarak kullanmaları virüs saçılımını azaltarak çevredeki insanların etkilenmesini azaltacaktır. Bunun dışında mümkünse bu bireylerin izole olmaları, istirahat kullanmaları anlamlıdır. Hastalık şiddetini azaltması bakımından düzenli uyku, istirahat, uygun beslenme, eğer semptomlar ileriyse buna yönelik tedavi almaları, semptomları ilerliyorsa da en yakın sağlık merkezine başvurarak tıbbi yardım almalarını öneriyoruz. Bu tür durumlarda, altta yatan hastalığı olan kişilerde zatürre aşısı yapılması, hastalık semptomlarını azaltacak ve viral enfeksiyonların üzerine bakteriyel enfeksiyonların eklenmesini engelleyecek daha ağır tabloların önüne geçmemesine sebebiyet verecektir" ifadelerini kullandı.

'SEMPTOMLARI OLANLAR ZORUNLU DEĞİLSE EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR'

Hastalığın önlenmesinde giysilerden kalabalık ortamlarda bulunmaya kadar birçok etkenin önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Doğan, "Kılık kıyafet önemlidir. Özellikle çok ince kıyafet giyilmesi ya da gereğinden daha yoğun bir kıyafet giyilmesi, kişinin immünitesinde değişikliklere sebebiyet vererek hastalık oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca toplu yaşam alanları virüsün ana yayılım alanlarıdır. Okullar, fabrikalar, insanların birlikte meslek icra ettiği alanlar, artı AVM'ler, otobüsler gibi alanlarda virüsün yayılımı daha hızlı olacaktır. Bu tür alanlarda semptomları olan kişiler eğer zaruri değilse, evlerinden çıkmasınlar. Eğer zorunluysa maske taksınlar. Maskeye ulaşımda problem varsa, virüs saçılımını engellemek için kollarının iç tarafını öksürük ve hapşırık esnasında kullanmaları virüs yayılımını, hastalığın bireyler arasında geçişini azaltacaktır" dedi.

'HASTALIĞIN ZİRVE DÖNEMİNDEYİZ'

Hastalığın zirve yaptığı dönemden geçildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Grip aşısını özellikle endike gruplarda öneririz. Eşlik eden hastalığı olan, yüksek riskli hasta gruplarında grip aşısının yapılması viral semptomları hafifletecektir, hastaneye yatışları azaltacaktır, yoğun bakım yatışlarını azaltacaktır. Çocukluk yaş grubu veya eşlik eden hastalık gruplarında önerilir. Her yıl kendi içerisinde bu hastalık her yıl kendi içerisinde pik yaparak mevsim normallerinin üzerine çıkabilmekte."