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"Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

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Sakarya'da Senegal uyruklu bir şahsın maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiayı yalanlayarak, fotoğrafın 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "M çiçeği virüsü" bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

FOTOĞRAF İRAN'DA ÇEKİLMİŞ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu olan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiği belirtildi. Fotoğrafın M çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

  • Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)
  • Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas
  • Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma
  • Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)
  • Hayvanların salyaları, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

Kaynak: AA / Güncel

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