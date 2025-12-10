Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi şehir Mardin'i çekim platosuna çevirdi

Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, son yıllarda film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yönetmen ve yapımcıların gözdesi haline geldi.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapının bulunduğu Mardin, yapımcı ve yönetmenlerin yoğun ilgisi dolayısıyla adeta doğal çekim platosuna dönüştü.

Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da yer aldığı 25 medeniyete ait mirası bünyesinde barındıran Mardin, son yıllarda sinema ve dizi sektöründe de adından söz ettirmeye başladı.

Bazı dizi ve sinema film çekimlerinin sürdüğü kent genelinde bu yıl 13'ü sinema filmi ve dizi olmak üzere 9'u yabancı yapım şirketlerinden 70 çekim için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Yerli yapım şirketleri 4 sinema filmi, 8 dizi, 3 kısa film, 19 belgesel, 8 televizyon programı, 19 tanıtım, reklam ve klip çekimi için Mardin'i tercih etti.

Yurt dışından da sinema filmi, 3 belgesel ve 5 televizyon programı için Mardin'de çekim yapıldı.

"Mardin bir dizi seti haline döndü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, kendine has otantik dokusuyla dikkati çeken Mardin'de, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını, turizm sektörünün de büyüdüğünü söyledi.

Özellikle son yıllarda dizi ve film çekimleri için yoğun talep olduğunu aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Mardin 2025'te turizmle alakalı bütün dallarda rakamsal olarak rekorlarını kırıyor. Şehrin otantik dokusu bunun en büyük sebebi. Huzur iklimi ve şehrin mimari dokusu muazzam etkiliyor. Bununla beraber bu doku, dizileri, filmleri, reklamları, tanıtım filmlerini de buraya çekiyor. Ulusal, küresel yayınlar da yapıldı burada. Dijital platformlar için küresel belgesel filmleri çekildi. Togg'un tanıtım filminin çekimi yapıldı. Küresel markaların reklam filmleri çekiliyor. Mardin bu anlamda ilçeleri ile bir dizi seti haline döndü. Dar sokakları, taş mimarisi kenti bir açık hava müzesine dönüştürüyor dolayısıyla o gözle bakıldığı zaman şehir kendi haliyle bile bir film platosu şeklinde. Bu da hem reklam hem belgesel hem de dizi çekimleri için karşı tarafı cezbediyor. Biz bundan mutluyuz. Burada çekilen diziler ve filmler çok fazla ilgi görüyor. Bu ilgi de turizm hareketi olarak misafirlerin sayısının artışıyla kendini gösteriyor. "

Gök, özellikle sinema ve dizi çekimlerinin kentin turizmine önemli katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, uluslararası pazar için de dizi, reklam ve sinema filmlerini çok kıymetli bulduklarını sözlerine ekledi.

"Damat Mektebi" filminin çekimleri sürüyor

Savur ilçesinin kırsal Serenli Mahallesi'nde çekimleri süren "Damat Mektebi" filminin yapımcılarından Büşra Kuş, köy komedisi filminin çekimlerinde Sermiyan Midyat, Füsun Demirel, Algı Eke, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe gibi oyuncuların yer aldığını söyledi.

Çok kalabalık bir ekiple çekimleri sürdürdüklerini, aynı zamanda yöre halkının da filmde yer aldığını dile getiren Kuş, şunları kaydetti:

"Komediler hep Ege tarafında çekiliyor. Özellikle bu bölgedeki o sıcaklığı, çok değerli evleri ve buradaki tarihi anlatmak istediğimiz için Mardin'i seçtik. Mardin bizi çok etkiledi. Zaten buraya geldiğimizde çok sıcak bir yapıyla karşılaştık. Herkes bize çok yardımcı oluyor, çok misafirperver davranıyor. O yüzden buradaki bölge halkına da özellikle teşekkür ediyoruz. Buradaki tarihi dokunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu film de ön ayak olur."

Herkesin izleyebileceği güzel ve eğlenceli bir film için yola çıktıklarını dile getiren Kuş, tarih yapıların, otantik dokunun ve ışığın çekimlerde işlerini çok kolaylaştırdığını anlattı.

Kuş, "Gülmekten çekemediğimiz sahnelerimiz var. Film, mart gibi vizyona girecek. Umarım güzel bir buluşma olur hepimiz için." dedi.

Filmin oyuncularından Deniz Muratoğlu da ilk defa geldiği Mardin'i çok beğendiğini, kentin hem mimarisini hem halkını çok sevdiklerini söyledi.

Muratoğlu, "Gerçekten beklediğimin ötesinde güzel bir yer çıktı. Çekimlerimiz çok güzel. Köyünü, halkını seven bir komutan rolüm var. Film genel olarak zaten çok eğlenceli ve komik. Senaryo ve buranın mimarisi harika. Tam bu çekime göre, doğal plato olan bir yer. Buradakiler de çok misafirperverler. Bu çok hoşuma gitti ve çok aradığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Zerhun" dizisi kırsal mahallede çekiliyor

Artuklu ve Yeşilli ilçesinin kırsal Bülbül Mahallesi'nde çekimleri süren "Zerhun" dizisinin yapımcısı Serdar Sarıtop da 60 kişilik bir ekiple Mardin kültürünü yansıtan bir dizi çekimi yaptıklarını anlattı.

Şehrin doğallığının işlerini çok kolaylaştırdığını ifade eden Sarıtop, Mardin'in görsel güzelliğiyle dünyada sayılı illerden biri olduğunu belirtti.

Yönetmen Ali Aslan da uzun yıllar önce de bir dizi çekimi yaptıklarını, büyük projelerde Mardin'in artık vazgeçemedikleri bir yer olduğunu kaydetti.

Aslan, "Mezopotamya dediğimiz mistik yapıya sahip olan bu şehirde çekim yapmak güzel ve keyifli. Güneş açtığında bambaşka bir hal alır. O yüzden seviyorum bu bölgeyi. Güzel bir bölge. Benim için doğal plato." diye konuştu.

"Buranın mistik havası, tarihi, kültürü çok başka"

Dizinin başrol oyuncularından Cansu Kanlıkaya da dizi çekimleri için geldikleri Mardin'de çok heyecanlandıklarını ifade etti.

Ekip olarak özellikle İstanbul'un kaosundan sonra Mardin'de olmanın kendilerine de çok iyi geldiğini anlatan Kanlıkaya, şöyle konuştu:

"Yıllardır Mardin'e gelmek istiyordum. Böyle bir projeyle nasip oldu. Çok güzel oldu. Buranın mistik havası, tarihi, kültürü çok başka. Zerhun dizisi için yurt dışı satışlarımız da olacak. Mardin'in yurt dışına bu tarz bir diziyle, bu tarz bir projeyle tanıtımının olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da çok heyecanlıyız."

Oyuncu Burak Sarımola da medeniyetler şehri Mardin'i çok sevdiklerini ve kente hayran kaldıklarını dile getirdi.

Birlikte yaşamın sembolü olan tarihi şehri çektikleri diziyle de dünyaya tanıtmayı arzu ettiklerini aktaran Sarımola, "Biz de o yoğun duyguyu, yoğun hissiyatı kendi içimize çekip sonra da onu diziye aktarmayı düşünüyoruz ki umarım seyircilerimize de bu geçer. Mardin'e katkısı olsun istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Seçil Gülen Komi ise gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikleri barındıran şehri çok sevdiklerini kaydetti.