Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 kişinin can verdiği 9'u ağır 43 kişinin tedavi altına alındığı olayda ölü sayısı 11, yangından etkilenen sayısı ise 78 olarak açıklandı.

4'Ü ENTÜBE 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

AMBULANS VE UMKE TİMLERİ OLAY YERLERİNDE

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildi.

5 KİŞİ İLE BAŞLAYAN ÖLÜM SAYISI 11'E KADAR YÜKSELDİ

Yangında ilk olarak Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yangından etkilenen 10'u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef olmuştu.