Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 78 kişi yangından etkilendi.
Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 kişinin can verdiği 9'u ağır 43 kişinin tedavi altına alındığı olayda ölü sayısı 11, yangından etkilenen sayısı ise 78 olarak açıklandı.
4'Ü ENTÜBE 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.
AMBULANS VE UMKE TİMLERİ OLAY YERLERİNDE
Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildi.
5 KİŞİ İLE BAŞLAYAN ÖLÜM SAYISI 11'E KADAR YÜKSELDİ
Yangında ilk olarak Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yangından etkilenen 10'u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef olmuştu.