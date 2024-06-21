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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 78 kişi yangından etkilendi.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 kişinin can verdiği 9'u ağır 43 kişinin tedavi altına alındığı olayda ölü sayısı 11, yangından etkilenen sayısı ise 78 olarak açıklandı.

4'Ü ENTÜBE 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

AMBULANS VE UMKE TİMLERİ OLAY YERLERİNDE

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildi.

5 KİŞİ İLE BAŞLAYAN ÖLÜM SAYISI 11'E KADAR YÜKSELDİ

Yangında ilk olarak Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yangından etkilenen 10'u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef olmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Mazıdağı Yücebağ Mardin Çınar Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Yıldırım YILDIZ:

Yazık günah , Allah rahmet eylesin.

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Adam Bey:

Orta çağdan kalma metod, anız yakmak! Bi Türkiyede yaparlar, yasak ama yinede cahil halk dinlemez! Yakmasalardı, jandarma gelince küfür ederler. Şimdide ağlarlar. Yakmayın, artık modern asırdayız, yeni yöntemler var anız yakmak tabiyata zararlı ve ekosistemi bozuyor!

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Umit sen:

allah rahmet eylesin. yakinlarina sabirlar versin. buyuk aci. Bakanlar tatildemi acaba...

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Alişan Bozkurt:

Devlet nerde acaba

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RS Mardin:

sadece bir köyden 11 ölü var sayılar gizleniyor

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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU :

Allah rahmet eylesin. Aniz yakanlar idam edilsin

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Düsünür:

2019 Yilinda bunlarin olacagi soylenmisti. İklim yasasi karbon ayak izi vergisi vs. Bunlarin bahane oldugunu dusunuyorum

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