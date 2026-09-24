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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Şanlıurfa depreminde kentte sorun olmadığını söyledi

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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini ve alan taraması yapıldığını bildirdi. Taramalar sonucunda Diyarbakır genelinde olumsuz durum tespit edilmediğini belirten Zorluoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti.

Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Diyarbakır'da da alan tarama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamasında, "Ekiplerimizin yaptığı alan tarama faaliyetleri neticesinde Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir." ifadesine yer veren Zorluoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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