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Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
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Haberler
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Diyarbakır Valiliği, Narin Güran cinayetiyle ilgili jandarma personelinin üfürükçülerle iletişim kurduğu iddialarını yalanlayarak bilgi verdi. Valilik, aile bireylerinin kendi inisiyatifleriyle bu kişilerle görüştüğünü, jandarmanın ise bu kişileri araştırdığını açıkladı.

DİYARBAKIR Valiliği, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma personellerinin arama çalışmaları sırasında Narin'in bulunması için üfürükçülerden yardım talep ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında jandarma ekiplerinin Narin'in bulunması için üfürükçülerden yardım talep ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Çeşitli basın yayın organlarında 'Valilik yalanlamıştı, görüntüler ortaya çıktı; Narin'i üfürükçü ile aramışlar' şeklinde yapılan haberler kesinlikle doğru olmayıp halkı yanıltmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli bir arama yapmış, durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur. Jandarmanın olaya dahli ve müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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