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Diyarbakır Valiliği'nden 5 Gün Süreyle Eylem Yasağı

Diyarbakır Valiliği'nden 5 Gün Süreyle Eylem Yasağı
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Diyarbakır Valiliği, 9 Ekim'den itibaren kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemleri 5 gün yasakladı. Yasak kararının gerekçesinde, terör örgütlerinin olası eylemlerine karşı kamu düzenini koruma amacı vurgulandı.

DİYARBAKIR Valiliği, 9 Ekim'den geçerli olmak üzere 5 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 9 Ekim saat 00.01'den geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 13 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "13 Ekim 2024 Pazar günü 13: 00-18: 00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir İlçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenilen mitingile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir. Halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır İli mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 09 Ekim tarihi bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde; açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, diğer illerden bu eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 09 Ekim 2024 günü saat 00.01'den 13 Ekim 2024 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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