Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan, gazetecilerle bir araya geldi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, gazetecilerle bir araya geldi.

Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Osb'nin sadece büyüyen değil aynı zamanda yön veren bir üretim merkezi haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Mevcut potansiyellerinin bugüne kadar yapılanlarla sınırlı olmadığını, kentin çok daha güçlü bir sanayi yapısına ulaşmasının mümkün olduğunu dile getiren Fidan, bu hedefi somut projelerle hayata geçirmeye talip olduklarını belirtti.

Fidan, görevde bulundukları süre boyunca açık, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilir ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu olarak bu görevi üstlendiğimiz ilk günden itibaren şunu hiç unutmadık, bu makam bir yetki alanı değil bir emanettir. Bu yüzden alınan her kararın bir ihtiyaca dayanmasına, yapılan her işin sanayicinin önünü açmasına dikkat ettik. Geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki, Diyarbakır'ın mevcut kaynakları ve gelişim potansiyeli, bugüne kadar yapılanlarla sınırlı değil çok daha güçlü bir sanayi yapısı kurmak mümkün."

Osb'yi bir adım daha ileri taşımak, bu büyüme kararlılığını sürdürmek ve güçlendirmek için "Mavi Liste" olarak yeniden aday olduklarını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

" Osb'yi yönetmeye değil, Osb'nin gerçek sahiplerine hizmet etmeye yeniden talibiz. Bu sorumluluğu en güçlü şekilde üstlenmeye hazırız. Bugün burada yalnızca bir adaylığı açıklamıyoruz. Diyarbakır'ın üretimle büyüyecek geleceğine dair yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Dört yıl önce bu sorumluluğu devraldığımızda dünya pandemiyle sarsılıyordu. Ardından 6 Şubat depremleriyle bölge olarak ağır bir sınavdan geçtik. Böylesi bir dönemde birçok yerde üretim yavaşlarken, Diyarbakır Osb'de fabrikalar çalışmaya devam etti. Üretim durmadı, istihdam gerilemedi çünkü biz 'sanayicimiz çökerse şehir çöker' inancıyla hareket ettik. Dört yıl içinde Osb'de faaliyet gösteren firma sayısı 269'dan 370'e çıktı. Parsel sayısı 409'dan 597'ye yükseldi. İstihdam 14 binden 23 bine ulaştı. OSB alanı büyüdü, altyapı güçlendi, enerji kapasitesi artırıldı ama asıl önemli olan, bu büyümenin plansız değil, yönü olan bir büyüme olmasıdır. Bu şehir, bölgesel bir üretim alanının ötesinde, Türkiye'nin doğusunda güçlü bir sanayi üssüdür. Bizim yaklaşımımız da tam olarak budur."

Diyarbakır OSB'de yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik çalışmalar kapsamında 5 megavat kapasiteli Arazi Güneş Enerjisi Santrali Projesinin hazırlandığını anlatan Fidan, projenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, teknik proje hazırlıklarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Projenin ihale aşamasına getirildiğini ifade eden Fidan, şunları aktardı:

"GES yatırımının hayata geçirilmesi ile OSB'nin enerji üretimine yenilenebilir kaynakların da katkı sağlamasını hedefliyoruz. Üniversite ve sanayi işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Dicle Teknokent'e ek olarak, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte OSB bünyesinde ikinci bir Teknokent kurulması için girişimlerimiz ve işbirliğimiz devam edecektir. Dicle Üniversitesi işbirliğiyle OSB bünyesinde Meslek Yüksekokulu kurularak sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilecek. Öğrenciler, uygulamalı eğitim alarak üretim süreçleriyle buluşacak ve sanayinin geleceğine doğrudan katkı sağlayacaktır."

OSB'de lojistik süreçlerin verimliliğini artırmak ve sürücülerin dinlenmelerini sağlayacak tam donanımlı dinlenme tesisi projelerinin tamamlandığını aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Yatırım, teknik servis ve proje kurulum süreçleri kapsamında gelen firma temsilcileri, mühendisler, teknik ekipler ve kısa süreli ziyaretçiler için modern bir konaklama tesisi hayata geçirilecektir. OSB'mizin gelişimine katkı sağlayacak görüş ve önerilerin değerlendirilmesi için sektör temsilcilerinin yer alacağı bir İstişare Kurulu oluşturulacaktır. Sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini artırarak kolaylaştırmak amacıyla fuar katılımları ve iş gezilerini koordine edecek bir birim kurulacaktır. OSB Cepte Dijital Hizmet Platformu kurulacaktır. OSB'mizin 5 etabında da MOBESE sistemi kurularak, 24 saat kayıt izleme ve kontrol etkinlikleri daha da arttırılacaktır. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin tanıtımına yönelik katalog hazırlanacaktır. OSB'mizdeki ana arterler kademeli olarak sıcak asfalt ile yenilenerek ulaşım konforu artırılacak ve ağır tonajlı araç trafiğine daha dayanıklı yol altyapıları oluşturulacaktır. OSB'mizde sanayicilerimizin, çalışanların ve ziyaretçilerin kullanımına sunulacak modern sosyal tesisler planlanmaktadır. Kafe ve restoran alanlarının yanı sıra elektrikli araç şarj istasyonlarının da yer alacağı bu yaşam alanı, bölgeye gelen misafirler ve çalışanlar için dinlenme ve sosyal etkileşim imkanı sağlayacaktır."

OSB'nin yönetim kurulunun belirlenmesi için 9 Mayıs'ta seçim yapılacak.