Diyarbakır, 'Maziden Atiye' programı kapsamında şehit ve gazi çocuklarını ağırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğuna yönelik düzenlenen kamp etkinliği başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen program kapsamında Diyarbakır, 14 ilden lisede okuyan şehit ve gazilerin kız çocuklarını bir hafta boyunca ağırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen açılış programı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan anlamlı bir programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polat, kent olarak böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkenin farklı şehirlerinden gelen şehit ve gazi çocuklarının milli, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda gelişmelerine bu programlar ile destek sunmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazilerin vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan en yüce kahramanlar olduğuna işaret eden Polat, "Onların emaneti olan kıymetli evlatlarımız ise gururumuz, umudumuz ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çocuklarımızın hem akademik hem de duygusal gelişimlerine katkı sunmak, onlara güçlü bir gelecek ve ufuk kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Program süresince çocuklarımızın tarih bilinciyle milli ve manevi değerlerle harmanlanmış etkinlikler aracılığıyla sosyal ve kültürel yönlerinin gelişeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ise öğrencileri bir hafta boyunca kentte misafir edeceklerini belirtti.

Sadoğlu, "Öğrencilerimiz bir hafta boyunca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek. Bir hafta sonunda mutlu bir şekilde evlerinize dönmenizi diliyorum. 'Maziden Atiye' programları güzel çalışmalardan biri. Hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.

Programa katılan öğrencilerden Gönül Çelik, Bitlis'ten geldiğini, farklı şehirlerden gelen akranları ile burada buluşmanın ufkunu aydınlattığını söyledi.

Çelik, "İlk kez Diyarbakır'a geldim ve heyecanlıyım. Birçok tarihi yapıyı gördük. Böylelikle ülkemizin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyorum. Arkadaşlarımla burada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Seminer ve sempozyumlar oluyor. Kendi alanlarında tanınan kişileri burada dinlemek güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Ecrin Nisa Şirin ise farklı kentlerden gelen arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulduğu bu programda emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Programa, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan katılan lise öğrencisi 51 şehit ve gazi çocuğu 9-15 Kasım'da kentte tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek, düzenlenecek konferans ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.