Haberler

Diyarbakır, "Maziden Atiye" programı kapsamında şehit ve gazi çocuklarını ağırlıyor

Diyarbakır, 'Maziden Atiye' programı kapsamında şehit ve gazi çocuklarını ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğuna yönelik düzenlenen kamp etkinliği başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğuna yönelik düzenlenen kamp etkinliği başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen program kapsamında Diyarbakır, 14 ilden lisede okuyan şehit ve gazilerin kız çocuklarını bir hafta boyunca ağırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen açılış programı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan anlamlı bir programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polat, kent olarak böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkenin farklı şehirlerinden gelen şehit ve gazi çocuklarının milli, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda gelişmelerine bu programlar ile destek sunmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazilerin vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan en yüce kahramanlar olduğuna işaret eden Polat, "Onların emaneti olan kıymetli evlatlarımız ise gururumuz, umudumuz ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çocuklarımızın hem akademik hem de duygusal gelişimlerine katkı sunmak, onlara güçlü bir gelecek ve ufuk kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Program süresince çocuklarımızın tarih bilinciyle milli ve manevi değerlerle harmanlanmış etkinlikler aracılığıyla sosyal ve kültürel yönlerinin gelişeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ise öğrencileri bir hafta boyunca kentte misafir edeceklerini belirtti.

Sadoğlu, "Öğrencilerimiz bir hafta boyunca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek. Bir hafta sonunda mutlu bir şekilde evlerinize dönmenizi diliyorum. 'Maziden Atiye' programları güzel çalışmalardan biri. Hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.

Programa katılan öğrencilerden Gönül Çelik, Bitlis'ten geldiğini, farklı şehirlerden gelen akranları ile burada buluşmanın ufkunu aydınlattığını söyledi.

Çelik, "İlk kez Diyarbakır'a geldim ve heyecanlıyım. Birçok tarihi yapıyı gördük. Böylelikle ülkemizin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyorum. Arkadaşlarımla burada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Seminer ve sempozyumlar oluyor. Kendi alanlarında tanınan kişileri burada dinlemek güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Ecrin Nisa Şirin ise farklı kentlerden gelen arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulduğu bu programda emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Programa, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan katılan lise öğrencisi 51 şehit ve gazi çocuğu 9-15 Kasım'da kentte tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek, düzenlenecek konferans ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.