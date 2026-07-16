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4 ilde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

4 ilde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, aziz vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin ruhlarına ithafen, öğle namazı öncesi Kur'an kursu öğrencileri tarafından Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Öğle namazı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 12 camide 17 bin 500 kişiye lokum ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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