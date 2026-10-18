Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 10 Ekim'de başladı. Şiir programı, paneller, çocuk oyunları ve atölyelerle süren festival, bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlıkça düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, her yaşa hitap eden çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle sürüyor.

10 Ekim'de başlayan festival kapsamında Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde "Kadim Şehirden Şiir Sesleri" programı düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde de Ali Karadeniz'in moderatörlüğünde yapılan "Jaba Koleksiyonu: Kültürel Birikime Çok Boyutlu Bir Bakış" panelinde Nesim Doru ve Ahmet Kırkan koleksiyonun içerdiği edebi ve tarihi kaynakları farklı yönleriyle ele aldı.

Festival kapsamında Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimci-yazar Mehmet Emin Eser'in katılımıyla gerçekleştirilen "Okumanın Büyüsü" söyleşisinde kitapların çocukların hayal gücü ve düşünme becerileri üzerindeki etkileri ele alındı.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen "Gabriel'e Vefa" sergisi, Fransız arkeolog ve akademisyen Albert Louis Gabriel'in Diyarbakır'ın tarihi mirasına yönelik çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Hamza Kartal eşliğinde düzenlenen "Çalgı Yapımı Atölyesi", katılımcıları geleneksel müzik aletlerinin üretim süreçleriyle tanıştırdı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi, "Elsa Çocuk Müzikali" ve "Arı Maya" isimli iki farklı çocuk oyununa ev sahipliği yaptı.

Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Pony Club Şehrinize Geliyor" etkinliği ise çocukları atlarla ve binicilik kültürüyle buluşturdu. Türkiye Jokey Kulübü tarafından 2014 yılında başlatılan proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Pony Club, minik ziyaretçilere atları yakından tanıma fırsatı sundu.

Festival, bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti

Bulaşık makinesi evi yaktı! Mahkemeden firmaya tazminat kararı
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar