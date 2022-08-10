Diyarbakır gündem haberleri... TMMOB Orman Mühendisleri Odası '112 Çınar Raporu'nu açıkladı

Diyarbakır gelişmesine göre TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir" dedi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 çınar hakkında, Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulunca hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Basın açıklamasını TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yaptı. Türkyılmaz, İBB'nin ağaçların kesilmesi sırasında kendilerine danışmadığını belirtti.

" PEK ÇOK YANLIŞLIKLARIN YAPILDIĞI VE YAPILMAKTA OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

"AKSİ TAKDİRDE ÇOK SAYIDA ÇINAR AĞACININ KURUYACAĞI AŞİKARDIR"

Hasan Türkyılmaz, "Mart ayında bu ağaçların usulsüz kesilmesini ifade etmememize ve bilim kurulu görevlendirmememize rağmen doğru adım atması gerekirken büyükşehir belediyesi ukdesinde onlarca meslek mensubumuzda var onlara yetki verilse onlar bu işi yapmazlar. O tarihten bugüne İBB' geri kalan kurumamış çınar ağaçlarının kuruması için çalışma yapıyor. Belediye çalışma adı altında çınarların köklerini ortaya çıkartıcı ve kurumasına altlık oluşturucu bir çalışma yapıyor. Çınarların kurutmak içini bilinçli bir operasyon kanaati oluştu bizde. İBB yönetimine bilimsel verilerle hareket etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.