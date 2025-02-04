Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

Diyarbakır'daki Tarihi Eserlerin Restorasyonu Devam Ediyor

Diyarbakır'daki Tarihi Eserlerin Restorasyonu Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki kültürel mirasın restorasyon çalışmaları sürüyor. Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 184 yapıda hasar tespit ettiğini ve restorasyon sürecinin hızla devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hafif, orta ve ağır hasar gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, merkez Sur ilçesinde restorasyon çalışması yürütülen Parlı Safa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak depremlerin ardından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 184 yapıda hasar tespit çalışması yürüttüklerini söyledi.

İncelemelerde Diyarbakır'daki 12 vakıf eserinde hafif, orta ve ağır hasar tespit ettiklerini, ardından alanında uzman akademisyenlerden oluşturdukları Bilim Kurulu nezaretinde restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Restorasyon sürecindeyken depremden etkilenen Ali Paşa ve Çermik Hanbaşı camilerimizi de güçlendirme sürecine dahil ettik ve restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 2004 yılında Ali Paşa Camisi'nden çalınan çinilerin de iadesini sağlayarak özgün yerlerine yerleştirdik. Bu da yaptığımız restorasyonun ne kadar kapsamlı ve nitelikli olduğunu gösteriyor. Bizim için her taşın, tuğlanın ve detayın ciddi önemi var, çünkü bu yapıları gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz."

Çalışmalarda, Diyarbakır'da simge haline gelen Dört Ayaklı Minare ve Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Demir, Fatih Paşa Camisi'nin ibadete açıldığını dile getirdi.

Hasar tespit edilen yapılardaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Melek Ahmet Paşa Camisi'nde 1970'li yıllarda yapılmış niteliksiz uygulamalar nedeniyle ciddi yapısal problemler tespit ettik. Bunların çözümüne yönelik projeler geliştirdik. Zemin güçlendirmeleri, beden duvarları, kubbe ve kubbe kasnağı gibi noktalarda ciddi güçlendirmeler yaparak rutin restorasyon sürecimizi devam ettiriyoruz. Bizim için önemli bir eser olan Mimar Sinan yapısı Behrampaşa Camisi'nde de çok ciddi proje çalışmaları yaptık ve sıva raspası sonrası, kayıtlarda geçmeyen ve projelerde yer olmayan iki yeni merdiven tespit ettik. Parlı Safa Camisi'nin de minaresinde ciddi hasar vardı. Bu hasarlarla ilgili çok hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Minareyi sökerek yeniden yapmak ciddi malzeme kayıplarına neden olacağından ve yapı özgün halinden uzaklaşacağından mevcut haliyle sağlamlaştırma yoluna gittik. Özel ankraj ve enjeksiyon yöntemlerini uygulayarak minareyi statik açıdan güçlü hale getirdik. Harim kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor."

Demir, "Deprem sonrası yaklaşık 2,5 yıl içinde depremin tüm izlerini kültür varlıklarımızdan sileceğiz. Bu yıl restorasyona aldığımız tüm yapılarımızda çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.