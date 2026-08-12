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Diyarbakır'da 126 gram esrarla tutuklama

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DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde polis uygulamasında üzerinde 126 gram esrar ele geçirilen R.K., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde polis uygulamasında üzerinde 126 gram esrar ele geçirilen R.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Sur ilçesinde 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen uygulamada Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan R.K.'nin üst araması yapıldı. Aramada 126 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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