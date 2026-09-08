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Diyarbakır'da turizm toplantısı

Diyarbakır'da turizm toplantısı
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tanıtma Platformu (DOĞTAP) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulunca turizmde işbirliği toplantısı düzenlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tanıtma Platformu (DOĞTAP) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulunca turizmde işbirliği toplantısı düzenlendi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulundan yapılan açıklamada, bölge turizmini canlandırmak, zengin kültürel mirası ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sektörel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya, TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay ile yönetim kurulu üyeleri ve DOĞTAP Genel Başkanı Serdar Kara, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Dal, Diyarbakır, Mardin ve Batman il başkanlarının katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, toplantıda Diyarbakır ve çevre illerin turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, seyahat acentalarının operasyonel süreçlerini kolaylaştırmak ve bölge ekonomisine katma değer sağlamak adına atılacak ortak adımların görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, bölgenin tescilli lezzetleri, tarihi ören yerleri ve somut olmayan kültürel mirasının ortak tanıtım hamleleriyle ulusal ve uluslararası fuarlarda ön plana çıkarılması, bölgeye turist getiren seyahat acentelerine yönelik kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilmesi ve yeni tematik rotaların oluşturulması, turizm hareketliliğini sadece belirli mevsimlere sıkıştırmayıp yılın tamamına yayacak etkinlik, tanıtım günleri ve çalıştay organizasyonlarının planlanması görüşüldü."

Açıklamada, toplantının ardından yapılan ortak değerlendirmede bölgenin sahip olduğu potansiyelin doğru stratejilerle harekete geçirilmesinin önemine dikkat çekildiği, oluşturulan sinerjinin ileriki dönemde sahada somut projelere dönüşeceği ve tüm bölge illerini kapsayacak geniş çaplı bir tanıtım seferberliğine öncülük edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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