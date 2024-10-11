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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dört aracın karıştığı bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yolcuların durumları trajik bir şekilde sonuçlandı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda meydana geldi. Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen Muhammed Çalı (22) yönetimindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'la kafa kafaya çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç (25) ve Bünyamin Ergin (24) hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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