Diyarbakır'daki katliam gibi kavgada yeni detaylar! Ölenlerden 2'si kardeş, 4'ü kuzen

Dün Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir tarlada, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Korkunç olayda hayatını kaybedenlerin arasında kardeşlerin ve kuzenlerin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı, çekilen görüntülerde uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişinin ismi belli oldu.

9 CAN GİTTİ, 2 DE YARALI VAR

Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Dün Adli Tıp morguna kaldırılan 9 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesi beklenirken, kentteki hastanelere kaldırılan 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç'ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Taş ailesinden ise ölen 4 kişinin kuzen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin isimlerinin Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu belirtildi.

TACİZ ATEŞİNE YÖNELİK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.