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Diyarbakır'da Otomobile Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

??????? Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Jandarma Bingöl Saldırı Güvenlik Güncel Haberler

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