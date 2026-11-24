Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu programda, terör saldırılarında şehit olan öğretmenler için hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Fatih Ayaz, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda doğup büyüyen nice evlatlar ülkemizin siyasetinde, ekonomisinde, sanatında ve hayatın her alanında önemli görevler üstlenerek ülkemize değer katıyor. Bu başarıların ortaya çıkmasında siz öğretmenlerimizin katkısı şüphesiz çok büyük. Bu coğrafyanın özellikle kırsal kesimlerinde görev yapmak ağır şartlarla, belki de türlü imkansızlıklarla mücadele etmeyi gerektirir. Çüngüş'te, Kulp'ta, Lice'de, en uzak köylerimizde her sabah sınıfının kapısını açıp çocuklarını bekleyen öğretmenlerimiz var. O sınıflarda yalnızca ders anlatılmıyor. Çocuklarımızın hayalleri büyütülüyor, umutları korunuyor, geleceğe dair inançları güçlendiriliyor. Elbette ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin emeği başımızın tacıdır ancak böyle zorlu coğrafyalarda görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerimizin gayretlerini ise ayrıca takdir ediyorum."

Türk örf ve adetinde eli öpülesi üç kişinin sayıldığını, bunlardan ilk ikisinin anne ve baba, üçüncüsünün de öğretmenler olduğunu dile getiren Ayaz, "Sizler sıradan bir öğretmen değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli öğretmenlerisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Sıradan, alelade bir devlet değiliz. 2 bin yıldır devlet geleneğimiz var, devlet teşkilatımız var. Gittiğiniz yerlerde güzel izler bırakmanızı sizlerden istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kültür ve medeniyetlerinde önemli bir yer tutan öğretmenliğin toplumda her zaman saygı gördüğünü söyleyen Sadoğlu, "Eğitim sadece bir bilgi aktarımı değildir. Bilginin aşk ve tevazu ile yoğrularak muhabbet ve talip olan öğrencilere sunulmasıdır. Aksi halde mayalanma olmaz, bereket oluşmaz. Öğretmenlik maddi olarak karşılığı olmayan bir gönül işidir." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Haydi Kızlar Okula" kampanyası kapsamında Diyarbakır'da 10 yaşında okula başlayan ve eğitimini tamamlayarak sınıf öğretmeni olan Mekiye Kurt ise kırsal bir bölgede büyüyen, yaşıtlarına göre eğitim hayatına geç başlayan ve bugün bulunduğu noktaya eğitim sayesinde ulaşan biri olduğunu söyledi.

Eğitimin dönüştürücü gücünü yalnızca kitaplardan değil, kendi yaşamından bizzat bildiğini ifade eden Kurt, "Çünkü benim hikayem de mükemmel koşullarla başlamadı. Bir sınıfta değil, bir tarlada başladı. Dört erkek kardeşim vardı. Babamla, kardeşlerimle birlikte tarlada çalışırdık. Ne mükemmel bir başlangıcım, ne de kolay bir yolum vardı ama niyetim saftı. Okumak." diye konuştu.

Kurt, köydeki bir çocuğa okulun ve öğretmenliğe uzanan kapıları açtığı için devlete teşekkür ettiğini ifade etti.

Hayatını borçlu olduğu Milli Eğitim Bakanlığının "Haydi Kızlar Okula" kampanyasına şükranlarını sunduğunu söyleyen Kurt, şunları kaydetti:

"Çünkü o kampanya, benim gibi bir kız çocuğunun hayallerinin yarıda kalmasına izin vermedi. Haydi Kızlar Okula yalnızca bir kız çocuğunu sıraya oturtmuyor, bir ailenin, bir köyün, bir toplumun geleceğini değiştiriyor. Okuyan her kız çocuğu yalnızca hayatını değil, çevresindeki herkesin hayatını dönüştürüyor. Bugün de bir öğretmen olarak bu kampanyadan aldığım ilhamla okulu yarıda bırakmış ya da okula hiç başlayamamış kız çocuklarını okula kazandırıp toplumun geleceğini yeniden yazmaya devam ediyoruz. Bugün burada bir zamanlar eğitimin imkanlarını arayan bir çocuk olarak değil, başka çocukların bu imkanlara ulaşabilmesi için çalışan bir öğretmen olarak bulunuyorum."

Konuşmaların ardından Vali Vekili Ayaz, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerini verdi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, öğretmenlerden oluşan koro türküler seslendirdi, Diyarbakır Maarif Halk Dansları Topluluğu Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Etkinliğe katılan öğretmenlere karanfil verildi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kamu kurumlarının müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA