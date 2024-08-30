Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan ve adeta sırra kadem basan minik Narin'den gelecek güzel haberi bekliyor.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI

Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.G. kolundaki ısırık izi nedeniyle dün İstanbul'a Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş, yapılan incelemede izin Narin'e ait olmadığı belirlenmişti.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan; Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince olaya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin, ailenin korunması ve araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesi çağrısında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları başlatılmıştı.

Son olarak 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 18 yaşındaki ağabeyi E.G.'nin gözaltına alındığı bildirilmişti. Ağabeyin kolundaki ısırık izi İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı.