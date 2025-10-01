Haberler

Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kuzen Yan Yana Defnedildi

Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kuzen Yan Yana Defnedildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir su kuyusunda karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 4 kuzen, yapılan otopsinin ardından yan yana toprağa verildi. Olay, kuyuya inen Kemal Karabağ'ın ardından diğer kuzenlerinin de yardıma inmesiyle meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kuzen, yan yana toprağa verildi. Kuzenlerden Kemal Karabağ'ın kuyuya girdiği, dışarı çıkmayınca da diğerlerinin onu kurtarmak için kuyuya indiği ve zehirlendiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kemal Karabağ (18), yaklaşık 15 metre derinliğinde ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek için aşağıya indi. Kemal Karabağ çıkmayınca kuzenleri Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35) ve Hanifi Yeşilyaprak da (38) kuyuya indi. Kısa süre içinde 4 kuzenle de irtibat kesildi.

Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarıyla bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdivenle indikleri kuyuda 4 kişinin jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Cenazeler çıkarılırken, haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KUYU KAPATILDI, KUZENLER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Çermik Belediyesi ekipleri tarafından kuyu, sabah saatlerinde iş makinesiyle kapatıldı.

Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'ne bağlı Çivan mezrasına götürülerek aile kabristanında yan yana defnedildi. Mehmet Karabağ'ın evli ve 4 çocuk babası, Mehmet Emin Karabağ'ın 5 çocuk babası, Hanifi Yeşilyaprak'ın ise 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Kemal Karabağ'ın ise bekar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

