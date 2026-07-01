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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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Diyarbakır'da belediyelerden işten çıkarılan işçiler, Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda eylemlerine devam ediyor. Sendika temsilcisi, 2 yılda 1103 işçinin işten çıkarıldığını belirterek mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ün de katıldığı programda basın mensuplarına açıklama yapan Dinç, eylemde amaçlarının yaşanan mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.

İşten çıkarılan işçilerin mücadelesine destek verdiklerini belirten Dinç, "Onlarla beraber 730 gündür buradayız. Emekçilerin bu mağduriyetleri giderilinceye kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Elimize ulaşan verilere göre 2 yılda 1103 emekçinin işine son verilmiş. Bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan insanları işten çıkarıyor, mağdur ediyorsunuz ama yeni alımlar yapmaktan da geri durmuyorsunuz. Her koşulda tüm emekçilerin yanında olacağız." dedi.

Dinç, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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