Diyarbakır'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

DİYARBAKIR Valiliği, Kulp ilçesindeki kırsal Yaylak Mahallesi, Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinin 29 Eylül- 13 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesindeki kırsal Yaylak Mahallesi, Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinin 29 Eylül- 13 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır Valiliğince; Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Kulp İlçesi, Yaylak Mahallesi; Simetok, Gühermi ve Nedrehuş Mezrası arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinde, Diyarbakır Valiliğince 29 Eylül 2024 (Dahil)- 13 Ekim 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.