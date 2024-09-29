Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Diyarbakır'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki belirli bölgeleri 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu tarihlerde izinsiz girmeleri yasaklandı.

DİYARBAKIR Valiliği, Kulp ilçesindeki kırsal Yaylak Mahallesi, Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinin 29 Eylül- 13 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesindeki kırsal Yaylak Mahallesi, Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinin 29 Eylül- 13 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır Valiliğince; Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Kulp İlçesi, Yaylak Mahallesi; Simetok, Gühermi ve Nedrehuş Mezrası arasında kalan Şinak Tepe Doğusu bölgesinde, Diyarbakır Valiliğince 29 Eylül 2024 (Dahil)- 13 Ekim 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Valiliği Diyarbakır Eylül Kulp

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

Bıden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

 Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

Suudi Arabistan prensi, Gazze'deki vahşeti umursamadığını açık açık söyledi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Balık, Oğlak burcu yorumu! 30 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu? Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu? Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? 29-30 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 29-30 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Benfica Gil Vicente maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Benfica Gil Vicente maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });