Silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 4 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinden 1 adet el bombası ile tabanca ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDEN EL BOMBASI VE TABANCA ÇIKTI

Eylem hazırlığındaki teröristlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" denildi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

DÜN DE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

Dün de İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmıştı.