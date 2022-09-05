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Silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist kıskıvrak yakalandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 4 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinden 1 adet el bombası ile tabanca ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" denildi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

Dün de İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmıştı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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