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Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi

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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Katılımcılar, polis noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili iken 11 Ocak 2018'de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Leyla Zana, DEM Partili bazı milletvekilleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte sahne alan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için şarkı seslendirdi.

Müzik yayını yapılan, halay çekilen, nevruz ateşi yakılan etkinlikte konuşan Bakırhan, herkesin ramazan ayını ve Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bakırhan, "Toplumsal kesimleri barış ve demokrasi mücadelesini büyütmeye, barış ve demokrasi mücadelesini yürütmeye çağırıyoruz. Muhalefete seslenmek istiyorum; Kürt meselesinde cesur olalım, doğruları dile getirelim. Savaş çığırtkanlığı yapanların karşısında biz barış zemini örelim." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Etkinlik sırasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana geçmek isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş atıldı.

Polis ekipleri gruba müdahale etti, 166 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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