Diyarbakır'da kamu personeline yönelik CİMER Eğitim Programı başladı

Diyarbakır'da kamu personeline yönelik düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim Programı başladı.

CİMER tarafından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarındaki CİMER onay yetkili personele yönelik iki gün sürecek eğitim programının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, törende yaptığı konuşmada, CİMER'in vatandaşların bilgiye ulaşması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentte vatandaşların doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması ve sorunların çözümü noktasında çalışma yürüttüklerini belirten Özyüksel, "Vatandaşımızın refaha ve bilgiye ulaşması noktasında neler yapabiliriz, tıkanıklıkları bir nebze de olsa nasıl giderebiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Böyle bir eğitimin düzenlenmesine yönelik irade ortaya çıktı." dedi.

Eğitim programının düzenlenmesi için Diyarbakır İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün özverili bir çalışma yürüttüğünü anlatan Özyüksel, eğitim programıyla vatandaşların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını arttırmak istediklerini kaydetti.

İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu da CİMER'in işleyişi hakkında bilgi vererek, şunları aktardı:

"Büyük bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin 81 ilinden ve ilçelerinden bütün arkadaşlarımızın gayretli çalışmasıyla bu mekanizmanın daha işlevsel hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. CİMER, devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi ifa ediyor. Bu görevi daha verimli hale getirmek, niteliklerini artırmak için bu eğitim programını düzenledik. Eğitimin içeriği de sadece CİMER faaliyetleriyle sınırlı değil dolayısıyla dolu dolu geçecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum."

Daha sonra Dr. Ümmühan Yücel'in "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" konulu sunumuyla iki gün sürecek program başladı.

Program kapsamında uzmanlar tarafından, CİMER ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı, sosyal medya, etkili iletişim ve resmi yazışma kurallarına yönelik konularda eğitim verilecek.