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Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

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Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturması devam ederken küçük kızın katilinin kim olduğu ve cinayetin neden işlendiği soruları hala yanıt bulmuş değil. Narin'in acılı babası Arif Güran günler sonra çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi" dedi. Güran katil olarak şüphelendiği kişinin de Nevzat Bahtiyar olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gün geçmesine rağmen katil ya da katillerin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı. Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan yeni açıklamalar geldi.

UZAMIŞ SAKALLARIYLA CANLI YAYINA KATILDI

Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasından sonra uzamış sakallarıyla kameralara yansıyan baba Arif Güran yaşananları canlı yayında anlattı.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

"VARSA BİR SUÇLARI DEVLET CEZASINI VERECEK"

"Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor" diyen baba Güran tutuklanan aile üyeleriyle ilgili olarak da "Devlet 12 kişi ailemden gözaltına alındı. Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim" ifadelerini kullandı.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

KIRMIZI ARABA DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, A Haber yayınında "Zaten devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak" diye konuştu. Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, kırmızı araba detayına dikkat çekti.

Güran, "Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi" diye konuştu.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

"O ADAM CANİDİR"

Katil zanlısı olarak Nevzat'tan şüphelendiğini söyleyen Güran, "O adam her akşam gelip yanımda oturuyor, o adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir." dedi. Güran, sözlerini şöyle sürdürdü; "O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şuna soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar."

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (6)

Ender YILDIRIM:

tabi canım geri kalanı pürü pak, en canisi nevzat. yakın akraba değil sonuçta.

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Emre:

Heee nevzat öldürdü bütün ailen onun için gizliyor boş yapma

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Atilla Han:

evet evet kendi ailesi çok masum

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Brh atr:

yani diyorki ben boynuz takılmaya razıyım yeterki içeriden çıksınlarda suçu atın garibana

15
1
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Özer Doğan:

Hala kendi Ailesini aklamaya çalışıyor Köyün muhtarı Kardeşinin adını anmıyorsun esas suçlular kendi Ailen Bahtiyarda suça ortak olmuş anyada Konya yakında ortaya çıkar

15
0
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MEMOLLİ null:

Bunu niye almıyorlar içeri?

1
0
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